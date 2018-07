Incêndio no Parque Olímpico londrino não deixa feridos

A brigada de incêndio londrina informou que o incêndio começou em recipientes que continham cerca de cem quilos de madeira seca, no centro de energia renovável, situado ao norte do Parque, na noite da última segunda-feira. No entanto, a situação só foi completamente controlada na manhã desta terça.

De acordo com o comitê organizador, o fogo foi iniciado por conta de uma falha mecânica. "Tudo foi tratado imediatamente e de maneira segura", disse, através de comunicado oficial. "Não há dano permanente e o trabalho no Parque Olímpico seguirá normalmente. Estamos trabalhando com a brigada de incêndio para investigar as causas", completou.