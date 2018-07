Inchado, Corinthians se desfaz de 20 atletas

O Corinthians pode fazer a festa de muitos times neste fim de ano, principalmente dos pequenos que se armam para a disputa do Campeonato Paulista. Cerca de 20 jogadores voltam de empréstimo, além de alguns jovens que não devem ser aproveitados no elenco e serão recolocados no mercado.

A direção corintiana conversará com todos. Avaliará caso a caso, mas já é sabido que Tite não se entusiasmou com muitos dos retornos e autorizou a liberação dos atletas. O treinador recebeu informação da diretoria de que ganhará quatro reforços e não perderá praticamente ninguém, o que dificultaria o aproveitamento de algum atleta.

O atual elenco conta com 32 nomes e o clube não pensa em aumentar este número. Na verdade, pensa até em enxugá-lo. O atacante Bill, que estava no Coritiba, é quem mais se destacou em 2011 e tem tudo para achar logo um outro clube. Mas apesar de alguns diretores apostarem que ele tem espaço na equipe, dificilmente teria como concorrer com Adriano e Liedson pela vaga de centroavante.

Os meias Lulinha e Eduardo Ramos também terão de buscar espaço em outro local, pois não teriam como brigar com Danilo, Alex e um possível meia direita que a diretoria busca no mercado. Já sondou Douglas e Montillo, sem se empolgar com as altas pedidas de Grêmio e Cruzeiro, respectivamente.

Fica onde está. Renato, Boquita e Edno permanecem na Portuguesa até o fim do Paulista. Edno pode até ir em definitivo caso o presidente da Lusa, Manuel da Lupa, queira negociar o volante Guilherme sem as altas cifras pedidas. Marcelo Oliveira, Fran, Diego Sacoman, Souza, Dodô (recupera-se de cirurgia no joelho), Kadu e Ronaldo são alguns outros nomes da extensa lista de corintianos que voltam e não devem ficar.

No elenco, alguns jovens também podem ser emprestados para ganhar experiência. São os casos de Marquinhos, Matheus, Elias Oliveira, Taubaté e Denner, todos formados no clube.