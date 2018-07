Incrível! Surfista pega onda gigante de 100 pés e pode bater recorde mundial

NAZARÉ - O norte-americano Garrett McNamara, 45 anos, pode ter feito história em uma onda gigante na praia do Norte, em Portugal. Estimativas feitas em função da fotografia dão conta que ele desceu algo em torno de 100 pés, o que daria 30,48 metros. Se a marca for confirmada, seria considerado o recorde mundial que é dele mesmo - em novembro de 2011 ele encarou um onda de 27,40 metros no mesmo local e gravou seu nome no Guinness Book. "Essa onda em Nazaré é sempre muito imprevisível, pois pode vir de um lado ou de outro e nunca sabemos como vai arrebentar", disse McNamara.

O feito incrível pode colocar o surfista como o primeiro homem a surfar uma onda superior a 30 metros, feito que era considerado impossível décadas atrás, mas com a ajuda do jet ski, que impulsiona o atleta para dentro da montanha de água, isso se tornou possível. Alastair Mennie, que estava com McNamara, ficou entusiasmado. "Cotty e eu surfamos duas grandes ondas de cerca de 60 pés e, depois, quando Garrett estava pronto, veio uma onda de mais de 90 pés. O jet ski foi o melhor lugar para vê-lo surfar a maior onda que eu já vi. Foi incrível. A maioria das pessoas ficaria assustada, mas Garrett estava no controle de tudo na parte crítica da onda. Foi um passeio inspirador de um surfista inspirador", disse Mennie ao jornal inglês "The Guardian".

Nos últimos anos, surfistas de ondas grandes de todas as partes do mundo começaram a pesquisar os melhores locais para a formação das arrebentações. Em Portugal, encontraram um lugar batizado de Canhão de Nazaré, um raro fenômeno geográfico submerso. No formato de um desfiladeiro de 210 quilômetros abaixo da água com cinco quilômetros de profundidade em seu ponto mais fundo, ele começa a se definir a 500 metros da costa, e isso possibilita a formação de grandes ondas.