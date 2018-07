Indefinição de data da final irrita equipes

A confusão começou na segunda, quando os times foram informados de que o jogo decisivo havia sido mudado para a quinta, às 21 horas, a pedido da ESPN. No mesmo dia, a tabela do campeonato da Liga Nacional indicava que o Pinheiros enfrentaria o Paulistano, líder do NBB, às 20 horas, no Jardim Paulistano. E o São José jogaria, em casa, no mesmo horário, com Limeira.

Na terça-feira, Pinheiros e São José já consideravam a hipótese de fazer duas partidas no mesmo dia, já que a Liga afirmou que não adiaria seus jogos. Os times não abririam mão de nenhum dos torneios, mas dariam preferência ao Estadual. No NBB, usariam jogadores novatos ou da base, contanto que estivessem inscritos. "Seria impraticável para nós", diz Zé Geraldo, gerente do São José. "Nós enfrentaríamos Limeira com cinco jogadores, dois de 21 anos e três de 16 anos."

Durante todo o dia de ontem, os clubes tentaram viabilizar um acordo e conseguiram o entendimento entre a Federação Paulista de Basquete (FPB) e a Liga Nacional (LNB). O armador Fúlvio, referência do São José, desabafou no Twitter. "O foco muda a todo instante! Dá vergonha essa baderna."