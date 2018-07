Independiente bate Tolima e vai à semi da Sul-Americana O Independiente empatou por 0 a 0 com o Deportes Tolima, em jogo encerrado na madrugada desta sexta-feira (no horário de Brasília), em Avellaneda, na Grande Buenos Aires, e avançou à semifinal da Copa Sul-Americana. O time argentino avançou por ter marcado dois gols na casa do adversário no duelo de ida, que terminou empatado por 2 a 2, na Colômbia.