Independiente pede à Conmebol punição para o Flamengo em 2018

O Flamengo pode sofrer punições na disputa da Copa Libertadores de 2018, após os incidentes registrados no Rio de Janeiro antes e depois da decisão da Copa Sul-Americana contra o Independiente.

+ Jogadores do Independiente festejam título em janela quebrada de ônibus

O clube argentino, por intermédio de uma nota dirigida à Conmebol, pede punição para o Rubro-Negro, enumerando os problemas ocorridos na concentração do time na noite de terça-feira, quando torcedores flamenguistas se reuniram na porta do hotel e atiraram bombas na fachada do prédio. O ônibus do Independiente foi parcialmente destruído, ao ser apedrejado na chegada ao Maracanã.

Os incidentes entre torcedores e policiais também podem ser usados para punir o time da Gávea. Pedras, sacos de lixo, paus foram atirados em direção dos policiais antes e depois do jogo, que revidavam com bombas de efeito moral e morteiros.

Um grupo grande de uma torcida uniformizada do Flamengo, sem ingresso, tentou invadir o estádio, mas foi impedida pela ação da polícia.

Crianças, idosos e mulheres passaram por momentos de pânico. Carros que passavam pela região do Maracanã sofreram ações dos vândalos, que aproveitaram para roubar e furtar.

A violência dos torcedores sobrou até mesmo para a imprensa. Muitos rojões foram atirados em direção dos caminhões de transmissão.

Horas depois, brigas foram vistas em Copacabana, onde flamenguistas agrediram torcedores do Independiente que festejavam em bares do tradicional bairro carioca.