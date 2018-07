Índia suspende 21 atletas do levantamento de peso por doping

A Federação de Levantamento de Peso da Índia suspendeu provisoriamente 21 atletas depois que exames antidoping realizados por eles revelaram a presença de substâncias proibidas. Os levantadores de peso testaram positivo em diferentes competições domésticas, bem como em exames realizados fora do período de disputas neste ano.

Entre os atletas suspensos está a levantadora de peso Suneeta Rani, que foi medalhista de ouro nos Jogos da Commonwealth de 2006, realizados em Melbourne. Vice-presidente da Federação Indiana de Levantamento de Peso, Sahdev Yadav disse em um comunicado que esta foi "uma das maiores descobertas dos últimos tempos".

Yadav explicou que os atletas foram pegos usando diferentes substâncias, mas que suas punições não serão confirmados até que as infrações sejam comprovadas com as análises das segundas amostras em cada caso. De acordo com as regras da Agência Mundial Antidoping, réus primários enfrentam a perspectiva de serem suspensos por quatro anos.