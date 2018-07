Indicado a melhor do mundo, ala Falcão persegue quinto título

O site Futsal Planet divulgou na última sexta-feira os dez indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. Falcão, ala da Seleção Brasileira e do Sorocaba, está novamente na eleição e em busca do quinto título, que é ratificado pela Fifa.

Colega de seleção e de clube, o fixo Rodrigo também está na disputa do troféu. No ano passado, o Sorocaba foi campeão da Liga Futsal e também da Paulista. Na competição nacional, Falcão foi o artilheiro, com 19 gols em 22 jogos. Pela Seleção, Rodrigo e o companheiro fizeram parte da campanha do título da Copa do Mundo de 2012, disputada na Tailândia.

Outro brasileiro na lista é Gadeia, do Orlândia. Ele, assim como o fixo do Sorocaba, buscam a primeira conquista, já que Falcão foi o melhor do mundo em 2004, 2006, 2011 e 2012. Com exceção do ala da Seleção Brasileira, o único dos dez nomeados deste ano que já tem o troféu é o português Ricardinho, vencedor na temporada de 2010.

Além dos jogadores, o próprio time do interior de São Paulo está concorrendo, mas para o melhor time de 2014. O Sorocaba está na disputa com o time feminino no Atlético de Madrid, o Barcelona e o Inter Movistar, da Espanha, o Sporting, de Portugal, e outras quatro equipes.