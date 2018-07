Indígenas conquistam cinco medalhas para o AM no Tiro com Arco

Jovens indígenas do Amazonas conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze no 7º Campeonato Brasileiro Infantil, Cadete e Juvenil Outdoor de Tiro com Arco, realizado entre os dias 08 e 12 de outubro no Centro Brasileiro de Tiro com Arco, em Maricá-RJ. Os participantes do projeto Arqueria Indígena do Amazonas conseguiram cinco medalhas para o estado.

É a primeira participação do projeto em competições oficiais nacionais. A equipe contou com seis atletas, de um total de 115 competidores de várias partes do Brasil. A treinadora Márcia Lot, que coordena a escola, enfatiza que "todo pódio é resultado de incansável treinamento e por isso, daqui pra frente, o ritmo dos treinos será intensificado para todos os jovens arqueiros indígenas", disse. Para o técnico Roberval Fernando dos Santos, a projeção é participar de mais competições de alto nível, pois "o resultado foi muito bom, e mostra que o trabalho está sendo bem conduzido".

Para o idealizador do projeto, Virgílio Viana, a iniciativa não só traz resultados positivos para o Amazonas, como pode contribuir para a valorização da cultura indígena do Brasil. "Tenho certeza de que o projeto de arquearia indígena ainda será motivo de muito orgulho para o Amazonas e contribuirá para a valorização da cultura indígena brasileira rumo à Olimpíada Rio 2016", enfatizou o superintendente.

O projeto é da Escola de Arquearia Floresta Flecha, criada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS), que é membro da Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco). Ele foi aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438/06) e conta com o patrocínio do Grupo Bemol e Fogás. Segundo o Diretor Financeiro do grupo, o resultado é um primeiro passo, de outros a serem dados pela iniciativa.

RESULTADOS DOS ALUNOS INDÍGENAS NO TORNEIO

Iiseen, Josiel da Silva Paulino, 17 anos - Ouro no Arco Composto Juvenil (Masculino)

Inha, Nelson Silva de Moraes, 14 anos - Ouro Arco Recurvo Infantil (Masculino)

Larissa Feitosa, 19 anos - Prata no Arco Recurvo Juvenil (Feminino)

Iagoara, Drean Braga da Silva, 17 anos, com Larissa Feitosa - Bronze na Equipe Mista Arco Recurvo Juvenil

Yaci, Graziela Paulino, 19 anos - Bronze Arco Recurvo Juvenil Feminino