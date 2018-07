Indignação marca velório de torcedor

A indignação foi a tônica do velório de Guilherme Vinícius Jovanelli Moreira, o Zulu, de 19 anos, a segunda vítima do confronto entre os torcedores da Mancha Alviverde e da Gaviões da Fiel na Avenida Inajar de Souza, no último domingo. A começar pela mãe de André Alves Lezo, a primeira vítima. Gildair Alves, que foi ao Cemitério do Jaraguá prestar solidariedade à família de Zulu, estava inconformada com algumas informações divulgadas sobre seus filhos pela imprensa, que ela diz não serem verdadeiras, e pelo fato de um deles, Tiago, gêmeo de André, estar preso. "Vou falar sobre tudo isso, mas no momento oportuno", prometeu.

A família de Vinícius também preferiu não se pronunciar. A mãe estava sedada. Entre os integrantes da Mancha presentes ao velório, a tristeza se misturava com sentimento de indignação com o que consideram ser uma grande impunidade. Todos se perguntavam o porquê da prisão de vários integrantes da organizada, inclusive o irmão de um dos torcedores mortos, enquanto nenhum membro da Gaviões da Fiel - supostamente autora de uma emboscada - estava na cadeia, ainda que fosse para averiguações.

O ex-presidente da Mancha, Jânio Carvalho Santos, confirmou que a torcida havia informado à Polícia Militar na sexta-feira o percurso que os torcedores da zona norte fariam antes do jogo entre Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Paulista. O grupo, que estava na Avenida Inajar de Souza, seguia a pé para a sede da Mancha, de onde iria de ônibus para o estádio do Pacaembu. Também, segundo ele, havia um acordo na reunião com integrantes do 2.º Batalhão de Choque, na sexta-feira, para que os torcedores do Corinthians moradores da zona norte seguissem de ônibus até a sede da Gaviões, de forma a não haver risco de um encontro.

Nenhum dos integrantes da Mancha confirmou estar presente na hora da emboscada, mas as informações que circulavam entre as pessoas que aguardavam a chegada do corpo de Zulu ao velório era de que seria muito difícil identificar seu assassino, assim como o autor do disparo que matou Lezo, porque os supostos corintianos que participaram do conflito estavam encapuzados.

Dois integrantes da Mancha continuam internados. Um foi baleado no quadril e outro foi atingido na perna por um tiro.

Nas imediações da casa de Lezo, os vizinhos afirmam que a família era querida. "A mãe deles é uma supermãe, batalhadora", garante Anelly Romagnollo ao falar de Gildair, que é sua cabeleireira. "A gente nem sabe o que dizer em uma hora como essa."