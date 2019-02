Indonésia apresenta candidatura para sediar Olimpíada de 2032

JACARTA - Embalada pela realização dos Jogos Asiáticos em 2018, a Indonésia apresentou sua candidatura ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para sediar a Olimpíada de 2032. A informação foi confirmada pela agência de notícias estatal Antara nesta terça-feira, 19.

A candidatura foi comunicada na semana passada, por meio de uma carta do presidente indonésio, Joko Widodo, entregue pelo embaixador do país na Suíça, Muliaman D. Hadad, ao COI.

“O COI reconheceu a capacidade da Indonésia durante os Jogos Asiáticos de 2018. Nós sentimos que há uma base sólida”, disse Hadad para a agência Antara.

A Indonésia, que pode concorrer com Índia e uma possível candidatura conjunta das Coreias do Sul e do Norte pela Olimpíada de 2032, poderá ser o quarto país asiático a receber os Jogos. Além de China (Pequim, 2008) e Coreia do Sul (Seul, 1988), que já foram sedes no continente, o Japão sediará em Tóquio a Olimpíada do ano que vem.

Paris e Los Angeles já foram confirmadas como sedes dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028. A cidade que recepcionará a Olimpíada de 2032 será definida pelo COI até 2025. \ Reuters