Indy define novo calendário com China e sem Las Vegas

Estreante na categoria, a etapa chinesa será disputada no dia 19 de agosto num circuito de rua na cidade de Qingdao. Assim, a China entra no calendário para substituir o Japão, já que o contrato para a prova em Motegi não foi renovado. Enquanto isso, a Indy desistiu de correr no oval de Las Vegas por questões de segurança, depois do acidente que aconteceu no local durante a última corrida da temporada deste ano e provocou a morte do piloto inglês Dan Wheldon.

Com a confirmação dessas duas novidades, o calendário anunciado nesta quinta-feira tem 15 etapas, sendo que a abertura será no dia 25 de março, em St. Petersburg (Estados Unidos), e o encerramento acontece em 15 de setembro, em Fontana (também nos EUA). Mas a direção da Indy já avisou que negocia a inclusão de mais duas corridas na programação para a próxima temporada, o que a deixaria com as mesmas 17 provas realizadas no campeonato deste ano.

Para a temporada de 2012, a Indy passa a ter apenas quatro etapas em ovais, ao contrário das sete que aconteceram neste ano. Assim, os circuitos de rua passaram a ser maioria no calendário, com oito corridas no total - serão mais três em circuitos mistos permanentes. Mas, independente das mudanças, a grande atração da categoria continua sendo as 500 Milhas de Indianápolis, uma das provas mais tradicionais do mundo, marcada para o dia 27 de maio.

Confira o calendário de 2012 da Fórmula Indy:

25/03 - St. Petersburg (EUA/circuito de rua)

01/04 - Barber (EUA/circuito misto)

15/04 - Long Beach (EUA/circuito de rua)

29/04 - São Paulo (BRA/circuito de rua)

27/05 - 500 Milhas de Indianápolis (EUA/oval)

03/06 - Detroit (EUA/circuito de rua)

09/06 - Texas (EUA/oval)

23/06 - Iowa (EUA/oval)

08/07 - Toronto (CAN/circuito de rua)

22/07 - Edmonton (CAN/circuito de rua)

05/08 - Mid-Ohio (EUA/circuito misto)

19/08 - Qingdao (CHN/circuito de rua)

26/08 - Sonoma (EUA/circuito misto)

02/09 - Baltimore (EUA/circuito de rua)

15/09 - Fontana (EUA/oval)