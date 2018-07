Indy divulga programação completa para corrida em SP

A corrida será a quarta etapa da temporada 2013 da Indy. Terá a transmissão pela TV para 212 países e antecede a corrida mais importante, as 500 Milhas de Indianápolis. Três pilotos brasileiros têm presença confirmada: Hélio Castroneves, líder do campeonato, Tony Kanaan e Bia Figueiredo.

Além dos carros da Fórmula Indy, a programação de automobilismo tem início na sexta-feira com os treinos do Brasileiro de GT e do Mercedes-Benz Grand Challenge. Os ingressos para o evento estão à venda e para mais informações pode ser consultado o site oficial do evento: www.saopauloindy300.com.br.

Confira a programação completa da Indy em São Paulo:

Sexta-feira, 3 de maio

14h-14h45: Brasileiro de GT, treino livre 1

15h-15h45: Mercedes-Benz Grand Challenge, treino livre 1

Sábado, 4 de maio

07h00: Abertura dos portões

08h30-09h00: Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, treino livre 1, grupo A

09h00-09h45: Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, treino livre 1, grupo B

10h00-10h20: Brasileiro de GT, treino livre 2

10h30-10h50: Mercedes-Benz Grand Challenge, treino livre 2

11h00-11h20: Brasileiro de GT, classificação I

11h30-11h50: Mercedes-Benz Grand Challenge, classificação.

12h05-13h05: Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, treino livre 2

13h20-13h40: Brasileiro de GT, classificação II

13h50-14h20: Atividade promocional

14h35-15h45: Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, classificação

16h00-16h50: Brasileiro de GT, corrida

18h45-21h00: Indy Run 8K

Domingo, 5 de maio

07h00: Abertura dos portões

08h00-08h30: Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, Warm up

08h45-09h35: Mercedes-Benz Grand Challenge, corrida

09h50-10h40: Brasileiro de GT, corrida II

10h55-11h55: Atividade promocional

12h00-12h20: Desfile dos pilotos

12h30-15h00: Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, corrida

15h10-15h45: Pódio