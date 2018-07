Indy diz que choque em poste causou morte de Wheldon

O acidente com Dan Wheldon envolveu 15 carros e aconteceu na última prova da temporada 2011 da Fórmula Indy, realizada no dia 16 de outubro. O carro do piloto foi lançado para o alambrado do circuito de Las Vegas, criticado por especialistas por conta da excessiva inclinação. Na semana passada, a pista foi excluída do calendário da categoria em 2012.

De acordo com a Indycar, o múltiplo acidente e a razão da sua gravidade foram ocasionados por uma "combinação de fatores". "É impossível determinar com certeza que o resultado teria sido diferente se um ou mais fatores não existissem", disse Brian Banhart, diretor da categoria.

Assim, a Indycar também negou que o número de carros no acidente em Las Vegas tenha sido o fator responsável por provocar o acidente, por considerar que o grid poderia receber até 38 carros - a prova foi disputada por 34 pilotos.