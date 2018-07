Indy muda 3 pistas, terá 16 etapas e fará campeonato mais longo no próximo ano

Apesar da manutenção do número de provas, o campeonato terá três novos eventos: Phoenix, Road America, no circuito de Elkhart Lake, e Boston, única das novidades que fará a sua estreia no calendário da categoria. Para que ocorressem essas entradas, deixaram o campeonato as provas de Milwaukee e Fontana, ambas em circuitos ovais, e o de Luisiana, em um autódromo.

Diante dessas alterações, o próximo campeonato da Indy terá cinco corridas em pistas ovais, cinco em autódromos permanentes e outras seis em circuitos de rua. A etapa de Toronto é a única fora dos Estados Unidos - o Brasil ficou fora do calendário após a etapa de Brasília, que seria realizada em 2015, ser cancelada.

A temporada 2016 da Indy vai começar em 13 de março nas ruas de São Petersburgo, na Flórida, onde o campeonato também se iniciou nos últimos cinco anos, mas duas semanas antes do que ocorreu em 2015. Já a centésima edição das 500 Milhas de Indianápolis está marcada para 29 de maio.

Na semana seguinte, nos dias 4 e 5 de junho, Detroit voltará a receber duas etapas da Indy. E a temporada será encerrada no dia 18 de setembro, em Sonoma, palco da conquista do título deste ano pelo neozelandês Scott Dixon.

Assim como aconteceu em 2015, o Brasil deverá ser representado novamente por Hélio Castroneves e Tony Kanaan no próximo campeonato da Indy.

Confira o calendário da temporada 2016:

13/03 - Etapa de São Petersburgo (Rua)

02/04 - Etapa de Phoenix (Oval)

17/04 - Etapa de Long Beach (Rua)

24/04 - Etapa do Alabama (Autódromo)

14/05 - Etapa de Indianápolis (Autódromo)

29/05 - 500 Milhas de Indianápolis (Oval)

04/06 - Etapa de Detroit (Rua)

05/06 - Etapa de Detroit (Rua)

11/06 - Etapa do Texas (Oval)

26/06 - Etapa de Road America(Autódromo)

10/07 - Etapa de Iowa (Oval)

17/07 - Etapa de Toronto (Rua)

31/07 - Etapa de Mid-Ohio (Autódromo)

21/08 - Etapa de Pocono (Oval)

04/09 - Etapa de Boston (Rua)

18/09 - Etapa de Sonoma (Autódromo)