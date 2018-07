Infantino anuncia viagem à Rússia e ao Catar na próxima semana

Serão apenas três dias nesta segunda viagem internacional de Infantino desde sua chegada ao cargo - a primeira foi para a América do Sul, no final do mês passado. O novo presidente da Fifa vai desembarcar em solo russo no dia 19, terça-feira. Em Moscou, ele vai visitar o estádio Luzhniki, que vai receber a abertura e a final da Copa de 2018. Além disso, o dirigente terá reuniões com membros do Comitê Organizador Local do Mundial.

Na noite do dia 20, Infantino vai embarcar rumo à Doha. No Catar, alvo de seguidas denúncias de infrações de leis trabalhistas nas obras de estádios e infraestrutura, o presidente da Fifa se reunirá com integrantes da organização local e membros do governo.

Infantino fará sua primeira visita às futuras sedes dos Mundiais como presidente da Fifa em meio às investigações de corrupção no processo de escolhe dos dois países para receber as duas Copas do Mundo. A apuração está a cargo do Ministério Público da Suíça.