Inglaterra aposta na volta de Rooney para vencer Ucrânia

UCRÂNIA, Donetsk - A Inglaterra precisa de apenas um ponto para garantir a classificação para as quartas de final da Eurocopa. Mas esse conforto não parece acomodar os ingleses na partida desta terça-feira, 19, contra a Ucrânia, em Donetsk, às 15h45. E para vencer os donos da casa, o time do técnico Roy Hodgson terá a volta de seu principal atacante. Depois de cumprir suspensão nos dois primeiros jogos, Wayne Rooney está à disposição.

A dúvida é sobre o companheiro de Rooney. Andy Carroll e Danny Welbeck, que formaram a dupla nas duas primeiras rodadas, contra França e Suécia, brigam pela vaga, com favoritismo para o primeiro.

"Estamos confiantes. Mostramos quem somos contra a Suécia, e agora a classificação está em nossas mãos. Precisamos de um ponto, mas vamos tentar a vitória. Essa é a nossa forma de jogar", explicou Carroll. "Temos um grande espírito de equipe. Ficamos todos juntos durante a concentração, somos bons amigos e nos divertimos com risadas e piadas."

Do lado ucraniano, que precisa da vitória, o técnico Oleg Blokhin faz mistério em relação à escalação do atacante Shevchenko. Com dores no joelho por causa de uma pancada sofrida na partida contra a França, o ídolo local não participou dos últimos treinos. "É difícil falar se o Shevchenko vai ter condições, mas eu poderia dizer que suas chances de estar bem para encarar a Inglaterra são de 50%", explicou o comandante ucraniano.

Suécia e França também jogam hoje, encerrando a terceira rodada do Grupo D da primeira fase da Eurocopa, às 15h45, em Kiev, na Ucrânia.

A França é líder do grupo com 4 pontos, seguida pela Inglaterra, também com 4.