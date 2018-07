Inglaterra derrota a Espanha Com um gol de cabeça do meia Lampard, aos 4 minutos do segundo tempo, a Inglaterra venceu a Espanha por 1 a 0, ontem no Estádio de Wembley, em Londres. Além de entusiasmar o público de aproximadamente 87 mil torcedores, a seleção inglesa deixou mais confiante o técnico Fabio Capello. "Passamos no teste. Apesar de atuarmos com uma equipe desfalcada de alguns titulares, conseguimos derrotar os atuais campeões do mundo", comemorou o treinador italiano. Ele comandou o time inglês usando terno e uma flor na lapela, em homenagem ao seu filho e a noiva, que se casaram no mesmo horário em Milão.