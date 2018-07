Inglaterra elimina Suécia e fica bem perto da vaga

A seleção da Inglaterra conseguiu dois feitos importantes ontem no Estádio Olímpico de Kiev. Primeiro: venceu sua primeira partida na competição. Segundo: acabou com as esperanças da Suécia de alcançar as quartas de final. Com um de Welbeck, aos 33 minutos da etapa final, o English Team derrotou os suecos por 3 a 2 em uma partida que teve um segundo tempo sensacional e com duas viradas de placar, para delírio dos quase 70 mil espectadores.

Com o resultado, os ingleses chegam aos quatro pontos e dividem com a França a liderança do Grupo 4. Um empate diante da Ucrânia, terça-feira, coloca a equipe na disputa das quartas de final. Já o time sueco, que tem como destaque o atacante Ibrahimovic, do Milan, se despediu do torneio, pois também foi derrotado de virada pela Ucrânia (2 a 1) na primeira rodada.

Foi a primeira vitória inglesa sobre os suecos em uma competição internacional.

A Inglaterra abriu o placar em uma jogada característica. O capitão Gerrard foi preciso ao fazer um lançamento de 40 metros na cabeça do grandalhão Carrol, que, com estilo, cabeceou forte para fazer o primeiro gol do jogo, aos 23 minutos.

Mesmo sabendo que o placar adverso os deixaria fora da competição, os suecos só foram reagir na segunda etapa. O gol de empate saiu aos 4 minutos. Glen Johnson fez contra, após disparo do zagueiro Mellberg.

Dez minutos mais tarde, o mesmo Mellberg colocou os escandinavos à frente, ao cabecear livre de marcação dentro da área inglesa.

Mas a alegria sueca durou pouco. Aos 19 minutos, Walcott, que havia entrado no lugar de Milner apenas três minutos antes, pegou um rebote na entrada da área e bateu sem muita força. O goleiro Isaksson foi mal para a bola e o empate estava mais no placar. O jovem atacante do Arsenal ainda teria tempo para participar do gol da vitória do English Team. Aos 33, ele partiu veloz pela direita e passou para Webeck, que de forma acrobática finalizou para delírio dos torcedores ingleses em Kiev.