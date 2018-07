Inglês de equipe sul-africana vence 14ª etapa da Volta da França e faz história

A vitória do time da África do Sul aconteceu coincidentemente no dia do aniversário de Nelson Mandela. Cumming comemorou o feito inédito e disse que houve uma concentração especial para a prova. "Fizemos uma reunião extra nesta manhã por conta da data especial. Foi uma grande motivação para conseguir essa vitória", comemorou.

O britânico Chris Froome, que terminou apenas em 20.º nesta etapa, manteve a camisa amarela (que é dada ao líder por tempo) e também a branca com bolinhas vermelhas (entregue ao melhor montanhista). Campeão em 2013, ele tem 3min10s de vantagem para o colombiano Nairo Quintana, o segundo colocado, e que tem a camisa branca, de melhor ciclista jovem.

O norte-americano Tejay van Garderen é o terceiro 3min32s atrás do líder. O espanhol Alejandro Valverde aparece em quarto e seu compatriota, Alberto Contador, bicampeão da Volta da França, aparece na quinta posição geral. O eslovaco Peter Sagan, que terminou em quinto lugar a 14.ª etapa, continua com a camisa verde, entregue ao líder por pontos. A camisa branca, de melhor ciclista jovem - com no máximo 25 anos - segue com o colombiano Nairo Quintana.

A 15.ª etapa da Volta da França acontecerá neste domingo entre as cidades de Mende e Valence, em um percurso de 183 km.