Inglês vence e brasileiro Nasr é 3º em Sepang na GP2

Calado faz a sua temporada de estreia na GP2 e resistiu aos ataques do mexicano Esteban Gutiérrez para vencer, com uma vantagem de 2 segundos. O piloto latino é seu companheiro de equipe na Lotus GP, que, assim, conquistou uma dobradinha neste domingo na Malásia.

Nasr, da equipe Dams, completou o pódio. O piloto brasileiro, que faz a sua temporada de estreia na GP2, largou do terceiro lugar e manteve a posição. Já Luiz Razia, que venceu a corrida de sábado no circuito de Sepang, terminou a prova deste domingo em quinto lugar após largar da oitava posição.

Com esse resultado, Razia lidera o campeonato da GP2, com 31 pontos, sete a mais do que o italiano Davide Valsecchi. Calado está em terceiro lugar, com 19 pontos, e Nasr divide a quarta posição com Gutierrez, ambos com 17. A próxima etapa será disputada nos dias 21 e 22 de abril, no Bahrein.