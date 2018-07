Ingleses são os que mais faturam na Europa

Até a temporada anterior, eram os times da Alemanha os campeões de ganhos com patrocínio e publicidade. A tomada da dianteira por parte dos ingleses deve-se, em boa parte, aos contratos fechados pelos tradicionais Manchester United e Liverpool. Cada um dos clubes amealha 23,6 milhões (R$ 55,4 milhões) com os parceiros que colocam os nomes em seus uniformes, de acordo com o estudo da consultoria.

Os italianos, terceiros colocados no ranking elaborado pela empresa, faturam bem menos que seus rivais de Inglaterra e Alemanha. As agremiações do país da Bota recebem 65,9 milhões (R$ 154,6 milhões). Os franceses vêm a seguir, com 58,8 milhões (R$ 137,9 milhões), superando os clubes da atual campeã mundial, a Espanha.

Os patrocínios de camisa põem na conta dos espanhóis "apenas"" 57,5 milhões (R$ 134,8 milhões). Desse montante, 23 milhões (R$ 53,9 milhões) entram nos cofres do poderoso Real Madrid.

Vale ressaltar que o Barcelona não tem patrocinador em sua camisa - ao contrário, paga 1,5 milhão (R$ 3,51 milhões) para fazer promoção do Unicef em sua vestimenta.