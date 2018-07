Ingresso da decisão de Palmeiras e Coritiba terá aumento de 25%

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras Arnaldo Tirone afirmou que a escolha da Arena Barueri para a primeira partida da final da Copa do Brasil, contra o Coritiba, dia 5, refletia a vontade dos jogadores e que o clube não pensava no dinheiro que poderia ganhar se o jogo fosse no Morumbi, por exemplo. Mas nem por isso deixou de pensar numa boa arrecadação: o ingresso mais barato custará R$ 50 - contra o Grêmio, na semifinal, saía por R$ 40.

A venda de ingressos começa amanhã e, por enquanto, apenas na internet e exclusiva aos palmeirenses inscritos no programa de sócio-torcedor Avanti. Nesta quinta, 18, um programa será lançado visando a facilitar a vida dos novos sócios. Até domingo a venda será apenas on-line para os associados e, depois, se sobrarem ingressos, serão colocados à venda para o torcedor comum a partir das 10h de segunda-feira, também via internet e no Palestra Itália, Pacaembu e outros quatro postos de venda (nas cidades do ABC e em Santana).