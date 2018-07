Ingresso no paralelo chega a R$ 23 mil Os cambistas estão lucrando alto com a final da Copa dos Campeões. Comenta-se em Londres que alguns ingressos para Manchester x Barcelona chegaram a ser vendidos por quase 10 mil euros(cerca de R$ 22,9 mil) no mercado negro. Os preços originais dos bilhetes variaram entre 300 euros (R$ 688) e 600 euros(R$ 1.376).