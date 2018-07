Ingresso para o Super Bowl 49 tem preço recorde

A cada dia que passa fica mais caro para adquirir uma entrada para assistir a grande final da NFL, liga de futebol americano, entre New England Patriots e Seattle Seahawks, que acontece no próximo domingo. Isso é o que aponta um estudo do TiqIQ, site norte-americano especializado na revenda de ingressos.

O preço médio de cada entrada desde o último dia 25 está em US$ 6,459.21 (R$ 16.658,41), o mais caro da história, com valorização de 114% em relação ao ano passado. Para quem quiser assistir a partida com um grupo de amigos no estádio Universidade de Phoenix, no Arizona, é possível comprar um pacote VIP para de 29 pessoas no Ebay por R$ 1.328 milhão ( R$ 45.793 mil reais por pessoa).

O vice-presidente comercial e marketing da NBC, Seth Winter, emissora responsável pela transmissão da edição 49 do Super Bowl, confirmou que eles estão negociando a inserção comercial de 30 segundos da partida por um valor recorde, algo em torno de R$ 11,6 milhões de reais, que pode gerar um lucro de R$ 902 milhões. O canal prometeu oferecer 11 horas de cobertura do evento, com aposta em suas plataformas de visualização on-line como computadores ou tablets. A expectativa é alcançar um público de 100 a 120 milhões de pessoas apenas no Estados Unidos.

Depois de Bruno Mars e Red Hot Chilli Peppers, o tradicional show do intervalo deste ano será comandado pela cantora pop Katy Perry, que convidou para acompanhá-la no evento o roqueiro Lenny Kravitz.