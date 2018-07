Ingressos à venda até o intervalo Cerca de 13 mil ingressos já foram vendidos para o amistoso - o Santos colocou à venda 30 mil bilhetes. A comercialização ocorrerá hoje em vários pontos (veja a lista no site www.santosfc.com.br) e as bilheterias do Pacaembu ficarão abertas até o intervalo. Os preços variam entre R$ 10 (meia entrada para tobogã) e R$ 80 (cadeira coberta, inteira).