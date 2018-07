Ingressos da final da Superliga estão à venda

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informa que os ingressos para a final da Superliga Feminina de Vôlei entre Sollys Nestlé e Unilever - dia 7, às 10 horas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo - estão à venda. As entradas poderão ser obtidas pela internet no site www.ticketsforfun.com.br, pelo call center (11) 4003-5588 ou nos pontos de venda em todo o Brasil.

Os valores variam entre R$ 20,00 e R$ 40,00 e cada torcedor poderá comprar no máximo quatro ingressos. Estudantes, professores estaduais, idosos e menores de 12 anos terão direito a meia-entrada, mas precisarão apresentar no ato da compra e na entrada do ginásio documentos de identificação pois os ingressos serão nominais.

Bilheterias do Ibirapuera. Se sobrarem ingressos das vendas pela internet, call center e pontos de venda, o Ginásio do Ibirapuera abrirá suas bilheterias ao público entre os dias 4 e 7 de abril. Nos dias 4, 5 e 6, das 10 às 18 horas (ou até esgotarem os ingressos). No dia do jogo, se restarem entradas, as bilheterias funcionarão das 7 às 14 horas.

Em São Paulo, os ingressos poderão ser adquiridos nas livrarias Saraiva dos shoppings Center Norte, Eldorado, Anália Franco, Vila Olímpia, além das lojas FNAC Pinheiros, Paulista e Morumbi. Haverá venda no Ipiranga Portal Perdizes, na Editora Abril, nas lojas Colaki da FAAP, FMU, FGV e Mackenzie além da empresa Passagens Web.