Ingressos da Olimpíada de 2012 custarão até R$ 5,3 mil

O Comitê Organizador da Olimpíada de Londres divulgou nesta sexta-feira os preços dos ingressos para o evento, que será realizado em 2012. As entradas custarão entre 20 libras (cerca de R$ 53) e 2012 libras (cerca de R$ 5.342) - a mais cara é para a cerimônia de abertura.

Ao todo, serão disponibilizados 8,8 milhões de ingressos para a Olimpíada. Mas, segundo os organizadores, 75% das entradas estarão disponíveis para o público, enquanto o restante será distribuído para patrocinadores, imprensa e as delegações dos países participantes.

Os ingressos estarão à venda a partir de março. Até o momento, cerca de 1,7 milhão de pessoas manifestaram o interesse em adquiri-los, através de pedido prévio via internet. E, se um evento tiver um maior número de interessados do que lugares, as entradas serão sorteadas.

De acordo com o diretor executivo do Comitê Organizador, Paul Deighton, "para cerca de dois terços dos eventos, você terá o ingresso que pedir". Os organizadores ainda afirmaram a intenção de levar jovens aos estádios. Para isso, farão promoções para as escolas às sextas, além de um programa "pague sua idade", no qual pessoas com até 16 anos pagaram o mesmo preço de sua idade.

De acordo com Deighton, foram necessários dois anos para finalizar a estratégia para os ingressos. "Houve muita reiteração, muitas comparações e foi um ato difícil de malabarismo lidar com esses preços. No final, foi um julgamento", declarou o dirigente.