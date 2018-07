Ingressos de Pacquiao x Mayweather se esgotam em 60 segundos

Com o cronômetro na mão, os funcionários da empresa Ticketmaster abriram a venda na internet de ingressos para a luta de boxe entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao. E em menos de 60 segundos o lote de mil entradas se esgotou. A luta será realizada no dia 2 de maio, em Las Vegas, e o total de público no ginásio MGM Grand Hotel será de 16.500 pessoas.

Os valores dos bilhetes estavam entre US$ 1.500 (pouco mais de R$ 4,4 mil) e US$ 7,5 mil (R$ 22,3 mil). Agora só poderão presenciar a luta os fãs que conseguirem ingressos como convidados do cassino, de lutadores ou de patrocinadores do evento. Por isso, há uma estimativa de que com cambistas os preços das entradas possam chegar a nada menos do que US$ 100 mil (cerca de R$ 298 mil).

O combate entre os dois pugilistas é esperado há muitos anos. Os promotores, das empresas Top Rank, responsável pelas lutas de Pacquiao, e Mayweather Promotions, que organiza as lutas de Floyd, chegaram a um acordo milionário. O norte-americano Mayweather vai ganhar US$ 180 milhões (R$ 536,4 milhões) e seu adversário filipino embolsará US$ 120 milhões (R$ 357,6 milhões).

O confronto vale a unificação do cinturão dos meio-médios (63,5 kg). Floyd Mayweather Jr. é campeão da Organização Mundial de Boxe (WBA) e do Conselho Mundial de Boxe (WBC), enquanto Manny Pacquiao detém o título da Organização Mundial de Boxe (WBO).