Ingressos desencalham e preocupação agora é garantir segurança da torcida Alívio geral na Fifa e no Comitê Organizador da Copa, por conta do sucesso das primeiras horas da liquidação de ingressos - em 36 horas, foram vendidos 130 dos 500 mil bilhetes que estavam encalhados. Mas há nova preocupação: como garantir a segurança dos torcedores no trajeto aos estádios.