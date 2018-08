Ingressos para Brasil x All Blacks Maori no rúgbi já estão à venda

Os ingressos para a partida de rúgbi entre Brasil e All Blacks Maori começaram a ser vendidos nesta segunda-feira para o público geral. No início, as vendas eram apenas para clientes Bradesco. Agora, qualquer torcedor pode adquirir os bilhetes no site www.allblacksmaorinobrasil.com.br. Eles custam R$ 60 (arquibancada), R$ 80 (cadeira térrea) e R$ 90 (cadeira superior), todas com a possibilidade de meia-entrada.

O duelo inédito será disputado no estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 10 de novembro. A intenção de Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) é fazer uma série de evento durante a semana que antecede a partida, com tarde de autógrafos, treino aberto do All Blacks Maori, entre outras coisas. Segundo a entidade, a procura pelos ingressos para o jogo tem sido alta.

O evento é muito aguardado porque no rúgbi, a Nova Zelândia é a maior potência mundial, sendo campeã da Copa do Mundo em 1987, 2011 e 2015. Esta seleção que vem ao Brasil realiza amistosos pelo mundo utilizando somente atletas de origem Maori e é como se fosse o segundo time da Nova Zelândia, abaixo apenas da seleção principal do país.

Para além do evento esportivo em si, a CBRu pretende usar o amistoso para popularizar ainda mais a modalidade. A partida contra uma potência mundial do rúgbi também será um bom teste para a seleção brasileira, que vem tendo ótimos resultados internacionais nos últimos anos e em 2018 ganhou o Campeonato Sul-Americano, superando inclusive a Argentina, que atuou com sua equipe reserva, mas no papel é considerada muito forte.