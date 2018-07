Ingressos para Circuito Mundial de Rúgbi começam a ser vendidos

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) deu início à venda dos ingressos para a terceira etapa fixa do Circuito Mundial de Rúgbi Feminino. O torneio será disputado nos dias 21 e 22 de fevereiro, na Arena Barueri. As entradas custam entre R$ 8,00 (apenas primeiro dia, com meia entrada), e R$ 23,00 (para os dois dias de jogos, com tarifa inteira).

Segundo a CBRu, os preços devem incentivar o torcedor a ir ao estádio. "Foram valores aprovados pelo International Rugby Board (IRB), com intuito da promoção do rúgbi no Brasil", disse o gerente de marketing da CBRu, Victor Duarte. A compra das entradas pode ser feita no site de um dos patrocinadores do evento (www.ingresse.com.br/ingressos-bradesco-rugby-sevens-brasil).

O Circuito Mundial é uma competição disputada em cinco etapas: Dubai, Estados Unidos, Brasil, China e Holanda, e conta com a participação das principais seleções de rúgbi feminino do mundo. Além da seleção brasileira, disputam a competição seleções como Argentina, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Rússia e Espanha.

No primeiro dia de jogos as equipes serão dividas em três chaves de quatro times cada, que jogarão entre si. Cada seleção fará três jogos. Já no segundo dia, os times serão separados em três taças: Ouro, Prata e Bowl, disputando quartas, semifinais e finais das mesmas.Com a participação de 12 das principais equipes de rúgbi feminino do mundo, o Circuito Mundial será um grande teste para a Olimpíada do Rio, em 2016.