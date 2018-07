Ingressos para final da Copa São Paulo estão à venda Os bilhetes para a decisão da Copa São Paulo de Juniores, entre Corinthians e Fluminense, amanhã às 10 horas, no Pacaembu, começaram a ser vendidos na tarde de ontem, em cinco locais: Estádios do Pacaembu e Canindé, Ginásio do Ibirapuera, Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, e Bruno José Daniel, em Santo André.