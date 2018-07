Ingressos para o jogo final devem acabar ainda hoje Os poucos ingressos que restam para a decisão entre Corinthians e Boca no Pacaembu devem acabar hoje. A comercialização será reaberta ao meio-dia para membros do programa Fiel Torcedor e a estimativa é que se esgotem em segundos. Na terça, apenas os torcedores que tinham mais de 45 partidas pelo programa de fidelidade puderam comprar e durou oito minutos. Foram colocados à venda cerca de 37 mil bilhetes de forma online e as bilheterias do estádio não deverão ser usadas.