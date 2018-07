Ingressos para o UFC 142 começam a ser vendidos em dezembro

SÃO PAULO - A organização do Ultimate Fighting Championship anunciou que os ingressos para o UFC 142, que será realizado na HSBC Arena, no Rio de Janeiro, em 14 de janeiro do próximo ano, poderão ser adquiridos a partir de dezembro. O evento contará com a presença de dois brasileiros nas lutas principais, José Aldo e Vitor Belfort.

Para Dana White, presidente do UFC, o retorno ao Brasil era inevitável. "UFC Rio teve o clima mais insano que eu já vi. Os fãs foram incríveis e o suporte da cidade do Rio de Janeiro fez do evento um grande sucesso. Agora, teremos a Rede Globo para fazer com que todos assistam ao UFC 142. Mal posso esperar para estar de volta em janeiro. Eu falei para os fãs que não demoraríamos a retornar para o Brasil", disse.

Na edição deste ano no país, a transmissão foi feita pela RedeTV! e as cifras do UFC Rio chamaram a atenção. "O impacto econômico do nosso primeiro evento no Rio foi enorme. Aproximadamente 300 mil pessoas tentaram comprar ingressos quando abrimos a primeira carga, 30 milhões de pessoas assistiram ao evento em todo o país e o evento teve uma receita de cerca de US$ 41 milhões para a cidade”, completou.

Card de peso

Para não frustrar os fãs, Dana White pensou em um card repleto de atrações e boas lutas. A começar pelo confronto entre o brasileiro José Aldo contra Chad Mendes, que está invicto no MMA após 11 lutas. O combate vale pelo título dos penas. "É uma emoção muito grande poder defender meu cinturão no Brasil. Já lutei algumas vezes aqui e estou bem tranquilo. Vai ser uma luta dura, mas já iniciei minha preparação e o importante é fazer o meu trabalho, como sempre fiz”, explicou o campeão.

Outro ídolo nacional que estará no octógono é Vitor Belfort, que medirá forças contra o norte-americano Anthony Johnson, pela categoria médio. O brasileiro, nascido e criado no Leblon, não vê a hora de mostrar o seu talento em casa. "A sensação é a de missão cumprida. Sempre batalhei e acreditei no meu esporte. Vai ser uma honra lutar no Rio de Janeiro com toda minha equipe. Realmente não dá para expressar essa felicidade."

Além de José Aldo e Vitor Belfort, dois brasileiros também foram confirmados entre as lutas da noite. Thiago Tavares (20-4-1) e Edson Barboza (9-0), representantes brasileiros na categoria leve, enfrentam respectivamente, o canadense Sam Stout (18-6-1) e o inglês Terry Etim (15-3).