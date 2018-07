Ingressos para o UFC em Barueri começam a ser vendidos nesta quarta

SÃO PAULO - O brasileiro Demian Maia, atual n.º 4 no ranking de meio-médios do UFC, fará a principal luta do UFC Fight Night de 9 de outubro, que acontecerá em Barueri, na Grande São Paulo. Ele enfrentará o norte-americano Jake Shields, ex-campeão do Strikeforce.

Maia vem de três vitórias no UFC, a última delas sobre John Fitch, no UFC 156, disputado em fevereiro. "Estou muito feliz e orgulhoso por fazer a luta principal. Sempre quis lutar pelo UFC em São Paulo, onde nasci e moro, e tenho um carinho especial por Barueri, pois nesse mesmo ginásio tive minha primeira conquista marcante no MMA, em 2006", afirmou o lutador, referindo-se às três vitórias na mesma noite no Super Challenge.

A venda de ingressos para o UFC Night Fight de Barueri inicia nesta quarta-feira, via internet. O limite é de 4 ingressos por pessoa, e os valores variam de R$ 75 (meia-entrada, arquibancada) a R$ 950 (Octógono Premium). Menores de 16 anos só poderão entrar acompanhados por um responsável.

UFC FIGHT NIGHT - BARUERI

Quarta-feira, 9 de outubro

Ginásio Poliesportivo José Corrêa

Card oficial

- Peso meio-médio: Demian Maia vs Jake Shields

- Peso meio-médio: Erick Silva vs. Dong Hyun Kim

- Peso pena: Rony Jason vs Jeremy Stephens

- Peso meio-pesado: Thiago Silva vs Matt Hamill

- Peso meio-pesado: Fábio Maldonado vs Joey Beltran

- Peso galo: Raphael Assunção vs TJ Dillashaw

- Peso pena: Hacran Dias vs Rodrigo Damm

- Peso mosca: Iliarde Santos vs Chris Cariaso

Ingressos - www.ticketsforfun.com.br, a partir das 10h de 21 de agosto: Arquibancada (R$ 150 / R$ 75 – meia-entrada); Cadeira Especial (R$ 350 / R$ 175 – meia-entrada); Octógono (R$ 750 / R$ 375 – meia-entrada); Octógono Premium (R$ 950 / R$ 475 – meia-entrada). Pessoas com deficiência terão a opção do setor destinado a PCD (R$ 75).

*O benefício da meia-entrada está disponível para idosos (pessoas com idade igual ou superior a 60 anos); estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior, educação profissional (básico e técnico), cursos pré-vestibulares e educação superior (curso tecnológicos, extensivos ou sequenciais de graduação e pós-graduação), regularmente matriculados em estabelecimentos de ensinos públicos ou particulares; professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino; doadores regulares de sangue (registrados no Hemocentro e nos bancos de sangue dos hospitais do Estado de São Paulo)