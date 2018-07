SÃO PAULO - Os ingressos para o UFC no Combate 3 estão à venda a partir desta sexta-feira, às 10 horas. O brasileiro Glover Teixeira e o norte-americano Ryan Bader são os astros da luta principal do evento, que acontece no dia 4 de setembro, no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte.

"É um sonho fazer uma luta principal no UFC. Ainda mais no estado onde eu nasci. Não tenho palavras pra descrever o que eu estou sentindo", declarou Glover.

Outro brasileiro a entrar no octógono é Ronaldo "Jacaré" Souza, que enfrentará o japonês Yushin Okami. Os dois lutadores Top 5 dos pesos médios se encontram na co-principal luta da noite. Também no card do segundo UFC mineiro, Rafael "Sapo" Natal busca sua terceira vitória consecutiva contra o sueco Tor "The Hammer" Troeng.

E ainda dois destaques da primeira temporada entram em ação: o peso galo Hugo "Wolverine" Viana enfrenta Johnny Bedford, enquanto Marcos Vinícius "Vina" luta contra o estreante Ali Bagautinov. Além disso, Yuri Villefort e Marcelo "Magrão" Guimarães buscam recuperação após derrotas recentes, enfrentando Sean Spencer e Keith Wisniewski, respectivamente.

As entradas estarão disponíveis para os seguintes setores:

Arquibancada (R$ 150/ R$ 75 - meia-entrada)

Cadeira (R$ 300/ R$ 150 - meia-entrada)

Octógono (R$ 450/ R$ 225 - meia-entrada)

Cadeira Premium (R$ 450/R$ 225 - meia-entrada)

Octógono Premium (R$ 950 / R$ 475 - meia-entrada)

Pessoas com deficiência terão a opção dos setores arquibancada (R$ 75) e cadeira (R$ 150).

Os bilhetes podem ser comprados pelo site www.ticketsforfun.com.br, nos pontos de venda T4F, pela Central de Relacionamento Tickets for Fun (4003-5588) ou na bilheteria do Ginásio do Mineirinho a partir do dia 21 de agosto.