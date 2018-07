Ingressos para UFC em Jaraguá do Sul estarão à venda nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Jaraguá do Sul vai ser a primeira cidade do Brasil a receber um Ultimate Fighting Championship (UFC) em 2014. No dia 15 de fevereiro, Lyoto Machida recebe o holandês Gegard Mousasi na Arena Jaraguá, em Santa Catarina. Os ingressos para essa luta, que faz parte do UFC Fight Night, já estarão disponiveis à partir das 10h desta quarta-feira pelo site www.ticketsforfun.com.br.

Além do site, que possui pontos de vendas credenciados em diversos lugares, também será possivel adquirir bilhetes na Arena Jaraguá. Porém, as entradas no local serão liberadas apenas na semana do evento. Os bilhetes estarão disponíveis para arquibancada, cadeira especial, cadeira premium e octógono premium. Os preços podem variar de R$ 120 a R$ 950.

Na edição do evento, a luta principal da noite será realizada entre o brasileiro Lyoto Machida contra o holandês Gegard Mousasi. Lyoto, que estreou na categoria dos pesos médios com um nocaute sobre o americano Mark Muñoz, atualmente ocupa o quarto lugar na divisão. Já Mousasi, ex-campeão do Strikeforce pelos meio-pesados, faz sua primeira luta na categoria.

Para vencer sua segunda luta pela divisão, o brasileiro conta com a força da torcida local. "É muito bom voltar a lutar no Brasil e ter a torcida ao meu lado, isso é sempre uma motivação a mais para mim. Estou feliz também por estar abrindo o calendário do UFC no país em 2014, já que o ano promete grandes confrontos por aqui. O Mousasi é um adversário duro e o publico pode esperar uma grande luta", disse Lyoto.

Além de Machida, um dos brasileiros que também vai lutar pelo card principal é Ronaldo Jacaré, que vai enfrentar Francis Carmont. Já Thiago Tavares encara Zubaira Tukhugov. O UFC Fight Night tambem vai ser palco do Charles do Bronx, que luta contra Andy Ogle, em busca de recuperar o caminho das vitórias novamente. Em sua última batalha, o brasileiro foi derrotado por Frankie Edgar.