Ingressos populares esgotados para ver o Corinthians na 1ª fase

A fase de grupos da Libertadores em 2013 só começa em fevereiro, mas o campeão Corinthians já tem quase o mesmo público pagante da primeira etapa de 2012 garantido para a próxima edição. Ontem, o clube informou que já foram vendidos 75 mil ingressos para os três primeiros jogos.

Este ano, contra Nacional, do Paraguai (2 a 0), Cruz Azul, do México (1 a 0), e Deportivo Táchira (6 a 0) foram registrados 86.552 pagantes no Pacaembu.

Para quem quiser assistir aos jogos de 2013 no estádio, agora restam apenas os bilhetes mais caros. Arquibancadas, Tobogã e Setor 21, locais de preços populares (R$ 50,00), estão esgotados.

Restam poucas entradas para cadeira laranja (R$ 200). Os outros setores, numerada (R$ 300) e Setor Vip (R$ 500) ainda contam com boa disponibilidade.

"A venda está dentro do esperado. Quando a gente inicia antecipadamente, sempre obtém resultado positivo", afirma Lúcio Blanco, diretor de arrecadação do clube, que está otimista com a negociação de 100% dos ingressos rapidamente.

"Não definimos um prazo, mas sempre antecipamos para garantir o melhor atendimento possível aos torcedores."

A expectativa no clube é a de arrecadação de R$ 6 milhões apenas na primeira fase da Libertadores. Este ano foram R$ 5,3 milhões nos primeiros jogos.

O Corinthians está tão disposto a repetir o bom papel na competição que descarta emprestar Martínez ao Boca Juniors, possível rival da primeira fase.

Além da Libertadores, o clube vende bilhetes para os três primeiros jogos do Paulista.