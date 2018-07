Ingrid ganha vaga, mas delegação de saltos ornamentais não aumenta no Rio-2016

Ela obteve vaga na nova prova graças a repescagem, que definiu os classificados com base no anúncio das seleções sobre os atletas que pretendem levar à Olimpíada. No rearranjo, possibilidade pela recusa de algumas delegações de contar com atletas em todas as provas, restaram vagas que nesta quarta foram preenchidas oficialmente pela Fina.

Apesar da vaga nova, a delegação brasileira nos saltos ornamentais não foi ampliada. Havia a expectativa de que pudesse aumentar em razão da eventual classificação de Isaac Souza Filho. O jovem de 17 anos, porém, não obteve a vaga na repescagem. Ingrid Oliveira já estava garantida na plataforma sincronizada, com Giovanna Pedroso.

A divulgação da repescagem definiu a seleção brasileira, com nove atletas. A equipe será liderada pelos experientes Juliana Veloso, Hugo Parisi e César Castro. Veloso vai disputar sua quinta Olimpíada, enquanto Parisi e Castro vão para a quarta.

Confira abaixo a seleção brasileira dos saltos ornamentais:

César Castro - trampolim de 3 metros

Giovanna Pedroso - plataforma sincronizada

Hugo Parisi - plataforma/plataforma sincronizada

Ian Matos - trampolim de 3 metros sincronizado

Ingrid Oliveira - plataforma sincronizada

Jackson Rondinelli - plataforma sincronizada

Juliana Veloso - trampolim de 3 metros/trampolim de 3 metros sincronizado

Luiz Felipe Outerelo - trampolim de 3 metros sincronizado

Tammy Galera Takagi - trampolim de 3 metros sincronizado