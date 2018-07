Complexo do Ibirapuera passa à iniciativa privada para se reerguer

O governo estadual vai iniciar na segunda-feira o processo de concessão do complexo esportivo do Ibirapuera à iniciativa privada. A secretaria de Esportes, Lazer e Juventude vai realizar um evento de consulta à iniciativa privada para colher sugestões para a finalização do edital, que ainda não tem prazo definido para publicação. O período de concessão do complexo é de 30 anos e a previsão é de que todo complexo esteja modernizado em três anos.

A área envolve o ginásio do Ibirapuera, o estádio Ícaro de Castro Melo, o conjunto aquático Caio Pompeu de Toledo, o ginásio Mauro Pinheiro e o Palácio do Judô. Ao todo, a área possui 110 mil metros quadrados. O edital inicial permite a demolição dos equipamentos, com exceção do ginásio do Ibirapuera, que já foi sede de campeonatos mundiais de basquete, vôlei e handebol, entre outras competições.

Em fevereiro, o Estado mostrou como a precariedade das instalações prejudicava a realização de grandes eventos no complexo do Ibirapuera. As áreas mais afetadas eram a pista de atletismo e a piscina. A pista de atletismo do estádio Ícaro de Castro Melo só estava liberada para treinamentos. Já a piscina olímpica do Ibirapuera, reformada em 2013, tinha descolamento de azulejos desde meados de 2015, impossibilitando a realização de eventos. No início do ano, ela foi esvaziada para restauro. De acordo com os administradores, a falha foi dos fornecedores da obra, que foi refeita sem custos adicionais.

O complexo deverá manter sua vocação de espaço multiuso, para eventos culturais, artísticos e esportivos. Não existe lance mínimo; ganha quem oferecer o maior valor. O Parque do Ibirapuera não faz parte desta concessão, pois pertence à Prefeitura de São Paulo.