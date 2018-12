Início da etapa de Pipeline, no Havaí, é adiado para domingo

A definição do título da temporada no Circuito Mundial de Surfe terá início somente neste domingo. A etapa de Pipeline, no Havaí, foi adiada neste sábado em razão dos fortes ventos, que bagunçaram as boas ondas da famosa praia. A competição terá nova chamada às 15h30, pelo horário de Brasília (7h30 na hora local).

A primeira chamada da última etapa do campeonato deveria ter começado às 16 horas (Brasília) deste sábado, mas as condições climáticas não eram muito favoráveis. Os ventos acabaram impedindo a formação de ondas maiores. Assim, a organização decidiu iniciar a competição somente no domingo, diante da previsão mais favorável.

A etapa de Pipeline vai definir o campeão de 2018. Na briga, estão apenas três surfistas, dois deles brasileiros. Gabriel Medina é o favorito e busca o bicampeonato, enquanto que seu amigo Filipe Toledo tentará desbancá-lo. Já o australiano Julian Wilson quer estragar a festa verde e amarela.

Com vantagem na liderança do ranking mundial, Medina está mais perto do bicampeonato porque seus adversários precisam, no mínimo, chegar à final em Pipeline, o que nunca é fácil. Wilson já venceu em Pipeline justamente no ano que o brasileiro foi campeão mundial, em 2014, e Filipinho tem como melhor resultado um quinto lugar naquele ano. Isso sem contar que Medina costuma ir bem nas perigosas ondas havaianas - grandes e de fundo afiado, com pedras e corais.

Para a etapa final do ano, um dos principais desfalques será o bicampeão mundial John John Florence. O havaiano sofreu grave lesão em junho e pretendia fazer seu retorno ao campeonato diante de sua torcida. Mas desistiu de última hora. Já o norte-americano Kelly Slater, dono de 11 títulos mundiais, e o brasileiro Caio Ibelli, que estavam lesionados, voltam ao circuito em Pipeline.

A janela de disputas de etapa havaiana vai se encerrar somente no dia 20.