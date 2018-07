Início da etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe é adiado

A etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, prevista para iniciar nesta segunda-feira, vai ter que esperar um pouco mais. De acordo com a organização do evento, o dia começou "com ondas muito pequenas" na Barra da Tijuca, no Rio, local do evento, e por isso a primeira bateria foi transferida para terça-feira.

"Já estamos monitorando um grande swell (ondulação) a caminho, teremos que ficar atentos às condições do vento, mas as ondas devem entrar com um bom tamanho e vai ser divertido", disse o comissário da Liga Mundial de Surfe, Kieren Perrow.

"Hoje (segunda-feira) já vimos que não haverá mudanças na condição do mar ao longo do dia, vai se manter assim com ondas pequenas, então o evento ficará ''off''. Vamos ficar de olho como estará amanhã (terça-feira). Se o vento não ficar muito forte e o swell subir um pouco, poderemos ter boas ondas para começar o evento".

O adiamento, porém, não deve trazer maiores problemas, uma vez que o prazo para a realização da etapa vai até o dia 22. Assim, os surfistas ganharam um dia extra para treinamento ou descanso.