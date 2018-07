Início da etapa portuguesa de surfe é adiado por ressaca

O mar amanheceu de ressaca e o primeiro dia da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe, na praia de Supertubos, em Peniche, foi adiado. Com vento forte e muita chuva, uma tempestade chegou ao litoral português e a competição foi remarcada para iniciar nesta segunda-feira, mas com possibilidade de novo adiamento.

Segundo comunicado Associação dos Surfistas Profissionais, a tempestade tem características de "furacão" no oceano e deve continuar pelo menos até segunda-feira de manhã. O prazo para o término do evento é dia 23, mas a entidade acredita que nos próximos dias a praia de Supertubos terá boas condições de disputa.

O evento pode marcar o título inédito de um brasileiro na elite do surfe. Gabriel Medina lidera o ranking mundial, com boa vantagem sobre o norte-americano Kelly Slater, e se vencer a etapa será consagrado campeão independentemente de qualquer resultado de seus rivais em Portugal e na próxima etapa, em Pipeline, no Havaí.