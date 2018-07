Início do Mundial de 49er é novamente adiado e Scheidt admite ansiedade

Pelo segundo dia consecutivo, o clima na cidade de Porto, em Portugal, impediu a abertura do Campeonato Mundial da Classe 49er de vela nesta terça-feira. Programado para começar na segunda, o evento vem sofrendo com a falta de ventos, o que impediu que a dupla brasileira formada por Robert Scheidt e Gabriel Borges fosse para a água. A expectativa, no entanto, é de mudanças para esta quarta.

"Estamos há três dias parados - um de descanso, domingo, e dois por falta de tempo favorável. Nesta terça, não tinha vento nenhum e choveu pela manhã. Mas a expectativa é para a entrada da frente amanhã (quarta), com muito vento e ondas grandes, o que será um desafio para nós. Mas espero mesmo que possamos estrear logo no Mundial", declarou Scheidt.

Bicampeão olímpico e um dos maiores atletas da história do Brasil, Scheidt ainda busca na 49er pelo mesmo sucesso obtido nas classes Star e Laser. Uma das primeiras experiências de alto nível neste novo desafio aconteceu no Campeonato Europeu disputado em Kiel, na Alemanha, no início do mês. E a dupla ficou apenas na 31.ª colocação.

"Aprendemos muito e deixamos o Europeu um pouco melhor do que chegamos. Estreamos um novo barco e sabemos que tudo faz parte do nosso aprendizado na 49er", considerou Scheidt.

A meta de Scheidt e Borges é chegar em alto nível para a Olimpíada de Tóquio, em 2020. Além deles, o Brasil será representado no Mundial de 49er pelas duplas Carlos Robles/Marco Grael e Dante Bianchi/Thomas Low-Beer, no masculino, e pelas campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze, no feminino.