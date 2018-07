Iniesta e Mathieu sofrem lesão e desfalcam Barcelona por até 3 semanas

A boa vitória sobre o Sevilla no domingo, por 2 a 0, pela Supercopa da Espanha, não trouxe apenas celebração ao Barcelona. Após sentirem um incômodo e precisarem ser substituídos ainda no primeiro tempo, o meia Andres Iniesta e o defensor Jeremy Mathieu foram diagnosticados com lesões. Devem, assim, desfalcar a equipe por algumas semanas.

O caso mais complicado é o de Mathieu, com uma ruptura no bíceps femoral da perna direita. O tempo de afastamento, segundo divulgou o Barcelona nesta segunda-feira, vai depender da evolução do quadro. Mas o clube estima que ele não deva retornar em até três semanas.

Já Iniesta, substituído na vitória sobre o Sevilla por Denis Suárez, sofreu uma distensão no joelho direito e só deve voltar em duas semanas. Assim, ele perderá as primeiras partidas do Campeonato Espanhol.

O próximo desafio do Barcelona será o jogo de volta da Supercopa da Espanha, quarta-feira, no Camp Nou. A equipe catalã garante o título mesmo que perca por um gol de diferença. Depois da decisão, o time encara o Bétis no sábado, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.