Inimigo íntimo, Alex arma Corinthians contra o Inter

SÃO PAULO - O meia Alex reencontrará nesta quinta-feira os amigos do Internacional, entre eles Bolívar, Kléber, D'Alessandro, Guiñazu, Tinga. Não será para almoçar, jantar, ver uma corrida de carros ou tocar violão, prazeres vividos nos quase cinco anos de Beira-Rio. Estará do outro lado, algo que não imaginava na carreira, para dar início em sua história no Corinthians como o cérebro do time.

Com a suspensão de Danilo, Alex pela primeira vez começa um jogo na função em que ganhou oito títulos pelo Colorado: a armação. Às 21 horas (de Brasília, com transmissão ao vivo da rádio Estadão ESPN), no Pacaembu, o jogador de R$ 14 milhões terá a missão de conduzir o líder do Nacional.

Alex será um inimigo íntimo. Conhece como poucos o Inter, sabe das estratégias, manhas e deficiências dos ex-companheiros. Espera que todo conhecimento seja útil num jogo adiantado da 12.ª rodada que pode servir para ele, enfim, se firmar.

Tite não se cansa de dizer que desempenho garante a vaga. Aproveitar a ausência de Danilo, então o dono do meio-campo por causa de passes precisos e gols decisivos, significa "dar dor de cabeça" ao treinador e mostrar que o investimento corintiano nele não foi em vão.

"Ainda estou buscando o ritmo ideal, mas o reflexo já está melhorando e estou confiante em mostrar o futebol que fez o Corinthians me buscar na Rússia", disse o jogador, garantindo estar preparado para assumir a condição de astro. "O tempo vai passando e você vai aprendendo. Já me acostumei com isso de poder assumir protagonismo."

Dono de oito títulos entre 2004 e 2009 pelo Inter - com 68 gols marcados -, Alex é um vitorioso. Na conquista de quatro gaúchos, uma Recopa, uma Copa Sul-Americana, a Libertadores e o Mundial, sempre teve seu nome entre os destaques.

Ganhou prêmios pessoais, reconhecimento e se definiu um "colorado de coração." Ao "deixar" sua casa para ir para a Europa, declarou gratidão eterna ao rival corintiano desta noite.

"Não me imagino defendendo outro clube no País", disse na época o caipira de Cornélio Procópio, interior do Paraná.

O destino, porém, quis algo diferente. E colocou seu reinício no País justamente frente àquele clube que jurou amor eterno. "Agora, o sonho é escrever no Corinthians uma história parecida com a que fiz no Inter."

Conquistar uma Libertadores seria ganhar o coração do corintiano. Para isso, terá de brilhar no Brasileiro, competição que o Inter busca faz tempo e que em sua passagem ele não conseguiu erguer a taça. A chance, agora, é real pela liderança e boa fase do Corinthians e ele espera dar nesta quinta o primeiro passo para no fim do ano ter novo título no currículo.

Sonho vivo. A direção do Corinthians recebeu um e-mail do Manchester City achando baixa a oferta de R$ 88 milhões por Tevez. Não abrem mão dos R$ 110 milhões. Porém, os dirigentes corintianos seguem confiantes.

"Não foi uma recusa. Eles querem ganhar mais e a gente pagar menos. É apenas o começo de uma negociação", falou o diretor adjunto Duílio Monteiro Alves. "Mas não vamos iludir o torcedor. É uma contratação difícil."

Demitido por Kia Joorabchian após não optar por Tevez numa cobrança de pênalti, o técnico Tite evitou falar do atacante nesta quarta. Terça-feira, à gazetaesportiva.net, afirmou não ver problemas em trabalhar com o argentino. "O desgraçado do Coelho fez um gol na quarta-feira (contra a Ponte Preta), errou o pênalti (contra o São Paulo) e me arrebentou.", disse rindo ao site.

CORINTHIANS - Júlio César; Weldinho, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Willian; Liedson e Jorge Henrique. Técnico: Tite.

INTERNACIONAL - Muriel; Nei, Bolívar, Juan e Kleber; Guiñazu, Bolatti, Oscar e D'Alessandro; Zé Roberto e Leandro Damião. Técnico: Falcão.

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (MG); Horário - 21 horas (de Brasília); TV - Pay-per-view; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Estádio Pacaembu, em São Paulo (SP).

