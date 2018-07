Insatisfeito, Defederico quer deixar Corinthians

O meia argentino Matias Defederico pediu para o Corinthians negociá-lo com o River Plate por empréstimo. O jogador sairia sem custo, mas o time argentino teria de pagar seu salário. Ele ficaria emprestado por uma temporada. Em troca, aceitaria prorrogar seu contrato por um ano com o Corinthians.

A diretoria corintiana ainda não decidiu se aceitará a proposta. O clube enxerga uma possibilidade de recuperar os quase R$ 7 milhões investidos na contratação do meia, que veio do Huracán com a promessa de se tornar um "novo Messi".

Na Argentina, Defederico poderia voltar a ter visibilidade e reconquistar o mercado. Depois, voltaria ao Parque São Jorge ou seria negociado com a Europa.

Foi o técnico do River Plate quem pediu sua contratação. Angel Cappa trabalhou com Defederico no Huracán e disse que gostaria de voltar a contar com o meia.

O técnico Mano Menezes afirmou recentemente que pretende contar com Defederico para a disputa do Brasileiro. "Ele precisa de uma sequência de jogos."

O meia não é o único que pode sair. Edu teria sido oferecido ao Santos, que deve acabar ficando com Marcelo Mattos, que tem contrato até agosto.