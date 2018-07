Inscrições para segundo sorteio de ingressos dos Jogos do Rio termina neste domingo

Termina neste domingo o prazo de inscrições para participar do segundo sorteio de ingressos para os Jogos Olímpicos do Rio. O Comitê Rio-2016 informa que ainda há cerca 3 milhões de bilhetes disponíveis. Para participar, é necessário que o interessado já tenha feito a inscrição prévia para o sorteio anterior. Quem não foi contemplado na primeira tentativa, agora terá prioridade. E quem já foi sorteado, e quiser mais ingressos, pode tentar de novo.

Ainda estão disponíveis entradas para quase todos os esportes e vale ressaltar que a fase de sorteio é a única que permite o pagamento parcelado com cartão de crédito. "Apenas triatlo, nado sincronizado, ciclismo de estrada e maratona aquática estão totalmente esgotados. Por isso, essa é a grande chance de conseguir bilhetes e dividir em até cinco vezes", considerou Donovan Ferreti, diretor de ingressos do Comitê Rio-2016, em publicação no site da entidade.

O resultado do sorteio será divulgado em agosto, em data que por enquanto não foi definida. Quem não fez inscrição prévia para a fase inicial de vendas, porém, terá chance de comprar os bilhetes a partir de outubro, por venda direta. Só que não será possível parcelar no cartão de crédito.

A maioria dos bilhetes disponíveis (57%) é para as competições preliminares. Mas também há ingressos para finais (15%), semifinais (14%) e quartas de final (14%). Aliás, 28,5% dos ingressos são para as cidades que vão receber a disputa de futebol - Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo. Os pedidos devem ser feitos no site do comitê www.rio2016.com/ingressos.