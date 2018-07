Instalações em Londres e o calendário dos esportes aquáticos

SÃO PAULO - A arquitetura é sempre uma atração à parte quando o assunto é Olimpíada. Londres não ousou desafiar a imponência do Estádio Ninho de Pássaros ou do Cubo D’Água, principais obras realizadas para os Jogos de Pequim, em 2008, mas o Centro Aquático será um dos principais cartões de visita da cidade e obra principal do Parque Olímpico.

No local, serão realizadas as provas de natação, saltos ornamentais, nado sincronizado e a natação do pentatlo moderno. As instalações serão permanentes, mas não em sua totalidade. Duas ‘asas’, construídas para abrigar o parte do público que assistirá aos eventos, serão removidas. O polo aquático será realizado em uma arena provisória a ser totalmente desmontada depois dos Jogos.

Já as competições de remo serão feitas em Eton Dorney, uma instalação que já existia, mas sofreu aprimoramentos na área de aquecimento e adaptação às necessidades das provas de canoagem sprint, outra modalidade olímpica a ser realizada no local. A canoagem slalom será em Lee Valley White Water Centre, a única arena de competição especialmente construída para a Olimpíada de Londres a ser mantida depois do evento, com um percurso de 300 metros para competições e outro de 160 m para treinamentos.

As provas de maratonas aquáticas e triatlo serão no Hyde Park, inaugurado em 1637. Para a Olimpíada apenas arquibancadas serão construídas, mas o local também vai abrigar eventos culturais durante os Jogos.

As provas de vela serão realizadas em Weymouth Bay e em Portland Harbour. No local já funcionava a Academia Nacional de Vela de Portland, que irá aproveitar as instalações reformadas e aprimoradas para a Olimpíada.